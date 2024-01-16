Osmaniye\'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de 1 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere, mevkiinde meydana gelen kazada, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda Scania karma tır ve Scoda otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlardan yoldan kaldırılırken, bir süre trafiğe kapatılan yolda yeniden açıldı. - OSMANİYE