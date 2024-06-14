Osmaniye'den Eskişehir'e Gelen Anne ve Oğlu Aynı Tabutta Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Osmaniye'den Eskişehir'e Gelen Anne ve Oğlu Aynı Tabutta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Osmaniye'den Eskişehir'e gelen Osman Nuri K.'nın silahla sokak ortasında öldürdüğü kızı Merve Karabaş ve torunu Ata Alp Karabaş, aynı tabutun içinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

14.06.2024 14:31
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Osmaniye'den Eskişehir'e gelen Osman Nuri K.'nın silahla sokak ortasında öldürdüğü kızı Merve Karabaş ve torunu Ata Alp Karabaş, aynı tabutun içinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'de dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana gelen olayda, Osmaniye'den Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Boşanma aşamasındaki eşi Hatice K'nin Eskişehir'e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahla vücutlarına aldıkları 2'şer kurşunla olay yerinde hayatını kaybeden Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş'ın cenazeleri, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Merve Karabaş ve 7 yaşındaki oğlu Ata Alp Karabaş'ın cenazeleri, olayın gerçekleştiği yerdeki evlerine getirilerek yakınlarından helallik alındı. Erenköy Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Anne ve oğlunun cenazesine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne oğul aynı tabuta konuldu

Uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden anne ve oğlu, cenaze namazı için camiye aynı tabut içinde getirildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazında duygu dolu anlar yaşandı. Osman Nuri K.'nin silahlı saldırısından sokağın köşesine çöp atmaya gittiği esnada kurtulan Hatice K. gözyaşlarına hakim olamadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'den Eskişehir'e Gelen Anne ve Oğlu Aynı Tabutta Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'den Eskişehir'e Gelen Anne ve Oğlu Aynı Tabutta Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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