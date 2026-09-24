Osmaniye Düziçi\'de düğün salonunun elektrik kabloları tutuştu, panoda patlama yaşandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir düğün salonuna ait elektrik kablolarında çıkan yangının ardından elektrik panosunda patlama meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Düziçi ilçesinde faaliyet gösteren bir düğün salonuna gelen ana elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin elektrik panosuna ulaşmasıyla panoda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinin ardından yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.