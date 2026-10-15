Osmaniye Düziçi'nde Berke Baraj Yolu'nda iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye Düziçi'nde Berke Baraj Yolu'nda iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Osmaniye Düziçi\'nde Berke Baraj Yolu\'nda iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Berke Baraj Yolu Sabun Çayı mevkiinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Berke Baraj Yolu Sabun Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 80 LC 064 plakalı hafif ticari araç ile Hatice E. yönetimindeki 01 P 4500 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiOsmaniye3. SayfaİncelemeDüziçiGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye Düziçi'nde Berke Baraj Yolu'nda iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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