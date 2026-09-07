Osmaniye Düziçi'nde kaybolan Ayşegül Yaşar için arama çalışmaları sürüyor
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos'ta yürüyüşe çıkan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan haber alınamıyor. Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ormanlık alanda karadan ve drone ile havada arama yaparken, kadına ait henüz bir ize rastlanmadı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan günlerdir haber alınamıyor. Kayıp kadını bulmak için ekipler karadan ve drone ile havadan arama çalışmalarını sürdürüyor.
Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden saat 18.00 sıralarında eşine "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrılan Ayşegül Yaşar, bir daha geri dönmedi. Eşinin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamaması üzerine durum polise bildirildi.İhbarın ardından güvenlik kameraları incelemeye alınırken, arama çalışmaları Berke Barajı yolu üzerindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri zorlu arazide arama yaparken, bölge drone ile de havadan taranıyor.
Ekiplerin çalışmalarında şu ana kadar Yaşar'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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