Osmaniye Düziçi'nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araç 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Osmaniye Düziçi'nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araç 3 kişiyi yaraladı

Osmaniye Düziçi\'nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araç 3 kişiyi yaraladı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen Volkswagen Passat marka otomobile, aynı yönde seyir halinde olan bir otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye Düziçi'nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araç 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye Düziçi'nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araç 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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