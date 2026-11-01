Osmaniye Düziçi'nde otomobille kamyonet çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye Düziçi'nde otomobille kamyonet çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 kişi yaralandı

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Osmaniye Düziçi\'nde otomobille kamyonet çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 kişi yaralandı
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Osmaniye Düziçi\'nde otomobille kamyonet çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesinde düğün salonu önünde otomobille kamyonet çarpıştı, araçlarda sıkışan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesindeki düğün salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille kamyonetin henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması sonucu sürücüler Mehmet K. ile Hüseyin K. araçlarında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralı sürücüleri titiz bir çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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