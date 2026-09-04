Osmaniye Kadirli'de anız yangını pamuk yüklü tıra sıçradı, sürücü çekiciyi ayırarak kurtuldu - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de anız yangını pamuk yüklü tıra sıçradı, sürücü çekiciyi ayırarak kurtuldu

Osmaniye Kadirli\'de anız yangını pamuk yüklü tıra sıçradı, sürücü çekiciyi ayırarak kurtuldu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anız yangınından sıçrayan alevler, seyir halindeki pamuk yüklü tırın dorsesini tutuşturdu. Sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak alevlerin kupaya ulaşmasını engelledi; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anız yangınından sıçrayan alevler, seyir halindeki pamuk yüklü tıra sıçradı. Aracı yol kenarına çeken sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak alevlerin kupaya ulaşmasını engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Osmaniye kara yolu Endel köyü yakınlarında yol kenarındaki anız yangınından sıçrayan alevler, seyir halindeki pamuk yüklü tırın dorsesine ulaştı. Pamukların tutuştuğunu fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek çekici ile dorsenin bağlantısını ayırdı. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle pamuk yüklü dorsedeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, İtfaiye, Kadirli, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye Kadirli'de anız yangını pamuk yüklü tıra sıçradı, sürücü çekiciyi ayırarak kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye Kadirli'de anız yangını pamuk yüklü tıra sıçradı, sürücü çekiciyi ayırarak kurtuldu - Son Dakika
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