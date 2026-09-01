Osmaniye\'nin Bahçe ilçesinde taş kırma makinesi yüklü tır 4 metrelik köprüye sıkıştı, köprüde deformasyon oluştu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde taş kırma makinesi yüklü tır, yüksekliği 4 metre olan köprünün altından geçmeye çalışırken sıkıştı. Olayda köprüde sürtünmeden kaynaklı deformasyon oluştu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dokuz Bacak Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş kırma makinesi yüklü tır, 4 metre yüksekliğindeki köprünün altından geçiş yaptığı sırada yükünün köprüye sürtmesi sonucu sıkıştı.

Bir süre köprü altında kalan tır, sürücüsünün kendi imkanlarıyla yaptığı manevraların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürtünme nedeniyle köprüde deformasyon meydana geldi.