Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde taş kırma makinesi yüklü tır 4 metrelik köprüye sıkıştı, köprüde deformasyon oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde taş kırma makinesi yüklü tır 4 metrelik köprüye sıkıştı, köprüde deformasyon oluştu

Osmaniye\'nin Bahçe ilçesinde taş kırma makinesi yüklü tır 4 metrelik köprüye sıkıştı, köprüde deformasyon oluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Dokuz Bacak Köprüsü'nde taş kırma makinesi yüklü tır, yüksekliği 4 metre olan köprünün altından geçmeye çalışırken sıkıştı. Sürücünün kendi imkanlarıyla yaptığı manevralar sonucu tır bulunduğu yerden çıkarılırken, sürtünme nedeniyle köprüde deformasyon meydana geldi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde taş kırma makinesi yüklü tır, yüksekliği 4 metre olan köprünün altından geçmeye çalışırken sıkıştı. Olayda köprüde sürtünmeden kaynaklı deformasyon oluştu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dokuz Bacak Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş kırma makinesi yüklü tır, 4 metre yüksekliğindeki köprünün altından geçiş yaptığı sırada yükünün köprüye sürtmesi sonucu sıkıştı.

Bir süre köprü altında kalan tır, sürücüsünün kendi imkanlarıyla yaptığı manevraların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürtünme nedeniyle köprüde deformasyon meydana geldi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Osmaniye, Ulaşım, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde taş kırma makinesi yüklü tır 4 metrelik köprüye sıkıştı, köprüde deformasyon oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 21:55:07. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde taş kırma makinesi yüklü tır 4 metrelik köprüye sıkıştı, köprüde deformasyon oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement