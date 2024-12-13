Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat dolandırıcılıktan tutuklandı - Son Dakika
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Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat dolandırıcılıktan tutuklandı

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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 13 milyon TL'lik dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. İzmirli bir iş insanının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Canpolat ve 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

13.12.2024 09:42  Güncelleme: 09:54
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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 13 milyon TL'lik dolandırıcılık suçlamasıyla Ankara'da tutuklandı. Canpolat hakkındaki dolandırıcılık soruşturması, İzmirli bir iş insanının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet üzerine açıldı.

13 MİLYON TL'LİK VURGUN

Now Haber'in haberine göre iş insanı, Kadir Canpolat'ın kendisini Milli Emlak'a ait hazine arazilerini satma veya kiralama vaadiyle yaklaşık 13 milyon TL dolandırdığını öne sürdü.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu Savcılığı'nın talimatıyla Kadir Canpolat'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliği Osmanlı Ocakları genel başkanı ile birlikte 4 kişi hakkında "13 milyon lira dolandırdıkları" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Tutuklama kararında Osmanlı Ocakları genel başkanının banka hareketleri ve buna ilişkin dekont ile HTS kayıtları da delil olarak gösterildi.

Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat dolandırıcılıktan tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat dolandırıcılıktan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Botan Altundere:
    ? Şaşırmadık .? 20 7 Yanıtla
  • vasfi demir:
    şaşırmadım nerde vatan millet Sakarya diyen bilinki onda biseyler var 23 2 Yanıtla
  • Abdullah .:
    bir yeri temsil eden kişiyi iyi seçmeli ki seçilen makama zararı olmasın şimdi insanlarda ki algı Osmanlı ocakları dolandırıcı gözüyle bakilmasin 23 2 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    bunlar bosunami yakin duruyorlar hep beraber cukka 13 6 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    nede olsa iktidarın kuruluşu 12 6 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Sultan Abdülhamit’in 3.kuşak torunu bu Ocak için açıklama yaptı bu kuruluşla hiç bir alakamız yoktur diye..osmalının güvenirliğini kullanıpbu tür dolandırıcılık işlerini taassup eden çok haysiyetsiz insanlar var.. 14 2 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    saslrdlkml tabiki haylr 12 3 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    şaşırdık mi 10 3 Yanıtla
  • Muzaffer Kızıl:
    Hadi bakalım buna da kayyum 6 0 Yanıtla
  • Depeche:
    Şaşıran varmi kurulması amaçları 3 0 Yanıtla
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