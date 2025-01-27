Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in muhasebe yöneticisi Kadir Özdemir yangın denetimine dair çarpıcı bilgiler paylaştı.
12 Aralık 2024 tarihinde yapılan yangın denetimi sonucunda, otelin yangın güvenliğinin yetersiz olduğuna dair bir rapor hazırlanarak Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne sunuldu. Ancak bu raporun ardından gelişen süreçte ihmaller zinciri ortaya çıktı.
CNN Türk'ün haberine göre Kadir Özdemir ifadesinde, itfaiyenin kendisine sunduğu olumsuz raporu çalıştığı şirkette üst yöneticisi Ahmet Demir'e ilettiğini belirtti. Ahmet Demir'in, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile temasa geçerek süreci manipüle etmek için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
Sedat Gülener'in, yangın raporuna dair "İptal dilekçesi verin" talimatı doğrultusunda hareket edildiği; bu kapsamda iptal dilekçesinin hazırlanarak 24 Aralık 2024 tarihinde belediyeye sunulduğu ortaya çıktı.
Bu süreçte Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın maliyetlerden kaçınmak adına denetim eksikliklerini gidermek yerine denetimi iptal etme yönünde karar aldığı da Özdemir'in ifadelerinde yer aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş - Son Dakika
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