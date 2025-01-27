Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş - Son Dakika
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Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

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Bolu'daki yangın faciasında 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in muhasebecisi Kadir Özdemir'in gözaltında verdiği ifade ortaya çıktı. İtfaiyenin, otelin yangın güvenliğinin yetersiz olduğuna dair hazırladığı raporu şirkette üst yöneticisi Ahmet Demir'e ilettiğini belirten Özdemir, bu kişinin Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşerek denetimi iptal ettirdiğini söyledi.

27.01.2025 13:44  Güncelleme: 14:26
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in muhasebe yöneticisi Kadir Özdemir yangın denetimine dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

İHMALLER ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI

12 Aralık 2024 tarihinde yapılan yangın denetimi sonucunda, otelin yangın güvenliğinin yetersiz olduğuna dair bir rapor hazırlanarak Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne sunuldu. Ancak bu raporun ardından gelişen süreçte ihmaller zinciri ortaya çıktı.

Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

OLUMSUZ RAPOR ÜST YÖNETİCİYE İLETİLDİ AMA...

CNN Türk'ün haberine göre Kadir Özdemir ifadesinde, itfaiyenin kendisine sunduğu olumsuz raporu çalıştığı şirkette üst yöneticisi Ahmet Demir'e ilettiğini belirtti. Ahmet Demir'in, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile temasa geçerek süreci manipüle etmek için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

İPTAL DİLEKÇESİ BELEDİYEYE SUNULDU

Sedat Gülener'in, yangın raporuna dair "İptal dilekçesi verin" talimatı doğrultusunda hareket edildiği; bu kapsamda iptal dilekçesinin hazırlanarak 24 Aralık 2024 tarihinde belediyeye sunulduğu ortaya çıktı.

Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

DENETİMİ İPTAL ETME YÖNÜNDE KARAR ALDI

Bu süreçte Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın maliyetlerden kaçınmak adına denetim eksikliklerini gidermek yerine denetimi iptal etme yönünde karar aldığı da Özdemir'in ifadelerinde yer aldı.

Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

Kadir Özdemir, Ahmet Demir, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hakan Kosar:
    nerde bolu belediyeli troller 67 23 Yanıtla
  • someone:
    SUÇU BAKANLIĞA ATMAYA ÇALIŞAN BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN IN KENDİ YARDIMCISINDAN HABERİ YOK YA DA HABERİ YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR 60 15 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Yani Rüsvetle isi halletti 59 8 Yanıtla
  • MERDEM:
    CEHAPE li troller üç maymunu oynuyor şuan 31 5 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yalan karalama operosyonu 8 26 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Başvuru iptali her yerde var bende Bağcılar belediyesine kahvehane açmak için başvurdum ama bina sakinleri sonradan imza vermeyince iş çıkmaza girdi kahvehaneyi açamıyorum belediye ye basvurmustum ruhsat için sonra dediler ki işlem beklemede kalmaması için ruhsat başvurunu iptal etmek için dilekçe vermen lazım yoksa ilerde vergi karşına çıkabilir dediler dilekçe verip işlemleri sonlandirdim bu normal süreç zaten 11 20 Yanıtla
  • Sultan Bilgin:
    biraz beyin diyorum bazı yorumculara. önce hangi bakanlığa bağlı bir araştırın,sonra denetimde kimler yetkili bakın.sonra yorum yapın.yetkisiz sorumluluk olmaz 7 11 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    işiniz gücünüz Bolu Belediyesini işin içine çekmek ama yemezler..Turizm Bakanı ve yetkilileri cezasını çekecekler.. 3 9 Yanıtla
  • Ahmet Polat:
    Ulan ak troller haberi yapanlarda aktrol olduğu için iptal etti diyor belediye. otel geri çekmiş aslında belediye kusurlu bulmuş kusurları tamamla demiş. bunlarda masraftan kacmak için geri çekmek için dilekçe vermiş hukuken belediye suçlu olmuyor. 3 6 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    turizm Bakanlığı'nın hiç bir suçu yokmuş gibi algı yapıyorlar belediye suçlu ise bakanlıkta suçlu zaten akp hariç herkes suçlu 78 kişinin ahida vebalide bakanlık ve belediyeye yazar Allah inşallah belalarını da verir 0 1 Yanıtla
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