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Otel servisi bisikletliye böyle çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Otel servisi bisikletliye böyle çarptı: 1 ağır yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis aracının bisiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu yan yolda meydana geldi. Bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Otel servisi bisikletliye böyle çarptı: 1 ağır yaralı
06.01.2024 - 22:57,
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Otel servisi bisikletliye böyle çarptı: 1 ağır yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis aracının bisiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet Tıraş'ın kullandığı 07 AYL 955 plakalı otel servis aracı, aynı istikamette gitmekte olan Mehmet Çetinkaya'nın kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, Antalya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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