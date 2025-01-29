Otel Yangını Denetim Sorumlusu Serbest

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Facia otelinde adı geçen denetleme şirketinin sorumlusu serbest bırakıldı

BOLU - Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan denetim firması FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" iddiasında bulunmuştu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu İstanbul'da gözaltına alınmış, Bolu'ya getirilmişti. Burada jandarma işlemleri sonrasında adliye sevk edilen Ağaoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı.