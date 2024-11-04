Otizmli Çocuk Evi Yakınca Apartman Sakinleri Tepkili - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otizmli Çocuk Evi Yakınca Apartman Sakinleri Tepkili

Geniş Video İzle

Bolu'da otizmli çocuk evdeyken yangın çıkarınca annesi ve apartman sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

04.11.2024 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otizmli çocuk evi yaktı

BOLU - Bolu'da annesi markete giden otizmli çocuk, evi ateşe verdi. Apartman sakinleri, "Yettiniz artık" diyerek çocuğun annesine tepki gösterdi.

Olay, İzzet Baysal Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1. katında oturan kadın, 14 yaşındaki otizmli çocuğunu evde bırakıp markete gitti. Annesi markete giden çocuk, ağabeyi ile evdeyken evi ateşe verdi. Marketten dönen kadın evinde yangın çıktığını görünce şok oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evdeki çocuklar ve diğer dairelerde yaşayanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, dairede büyük hasar meydana geldi. Apartman sakinleri otizmli çocuğun annesine tepki göstererek, "Yettiniz artık" dedi. Acılı anne ise, "Bana 'Ne oldu komşu' diyeceklerine defol git diyorlar" diyerek isyan etti.

"Zor bir hayatları var"

14 yaşındaki otizmli çocuğun teyzesi Şükran Bozoğlu, "Ablamın otizmli bir çocuğu var. Çok problemli, yerinde durmuyor. Sürekli bakılması gerekiyor. Ablam da markete gitti. Onu bırakıp hiçbir yere gitmiyor. O kadar zor bir hayatları var ki zaten. Çocuğu bakımevine yerleştirmek için mahkemeye başvuruldu. Süreç işliyor, sonuç bekliyoruz ama bu süre içerisinde ona iyi kötü bakmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

"İnsanları linç etmeye kalkıyorsunuz"

Apartman sakinlerine tepki gösteren Bozoğlu, "Apartmandan sürekli tepki var. Azıcık bir gürültü olsa kapıya geliyorlar. Bu özel bir çocuk. Bu bina hiçbir şey görmemiş. Dünyadan bihaberler. Siz ona yardımcı olmak yerine insanları linç etmeye kalkıyorsunuz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otizmli Çocuk Evi Yakınca Apartman Sakinleri Tepkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:25 CHP lideri Özel, Mardin’de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
17:54 Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman’da eylemler yasaklandı Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da eylemler yasaklandı
17:39 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım Saatler sonra silmiş Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den “faiz“ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
09:04 Wanda Nara’dan Icardi’ye bir darbe daha Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha
08:53 Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz
08:43 Görevden alınan Ahmet Türk kimdir Görevden alınan Ahmet Türk kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 20:11:42. #1.11#
SON DAKİKA: Otizmli Çocuk Evi Yakınca Apartman Sakinleri Tepkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.