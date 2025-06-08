Gaziantep'te 15 gündür aranan otizmli Onurcan'ın cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu
GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde 24 Mayıs 2025 günü ailesiyle fıstık bahçesindeyken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Cenazenin sudan çıkarılması ve tam kimlik teşhisi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otizmli Onurcan'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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