Otluk alanda başlayan yangın seralara sıçradı - Son Dakika
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Otluk alanda başlayan yangın seralara sıçradı

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Antalya'da çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle seralara sıçradı. İtfaiye'nin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. 2 sera zarar gördü

15.07.2024 16:57  Güncelleme: 17:06
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Otluk alanda başlayan yangın seralara sıçradı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 2 sera zarar gördü

ANTALYA - Antalya'da çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle seralara sıçradı. İtfaiye'nin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 2045 Sokak üzerinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı ile bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine takviye araçlar gönderildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

2 sera zarar gördü

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bazı seralarda maddi hasar meydana geldiği görüldü. Yangının etkilediği seralarda bekçilik yapan İbrahim Ur, yangının yol kenarında bulunan çöplerden çıktığını belirterek, "Birileri tutuşturmuş muhtemelen. Muhtara da söyledik. Daha öncede yanmıştı aynı yer. İki kez itfaiye geldi söndürmeye, ama yine kendi kendine alev almış. Rüzgarın etkisiyle seralarımıza geldi. 2 serada zarar var" dedi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Otluk alanda başlayan yangın seralara sıçradı
Kaynak: İHA

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