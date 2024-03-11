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Oto aksesuarı yapılan işyeri yangına küle döndü, sahipleri gözyaşı döktü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil aksesuar işletmesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangına uykuda yakalanan işyeri sahibi ise yangını küçük yaralanmalarla atlatırken, ağabey ise büyük üzüntü yaşadı.

Manavgat Sanayi Mahallesi 2041 Sokak Manavgat Sanayi Sitesindeki yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Oto aksesuarı yapılan işyerine gelen polisler çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın sırasında sık sık patlamaların olması ve işyerinin yan ve tavan bölümünün tamamen saç olması nedeniyle oluşan ısı itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülürken, işyerinin içerisinde bulunan Tofaş Marka otomobil, motosiklet, oto aksesuarları, iş makineleri ve tesisatlar tamamen yandı. Yangında bitişikteki iş yerlerine de küçük çapta hasar verdi.

"Hastaneye gitmek istemedi"

Yangına işyerinde uyurken yakalanan ve son anda dışarı çıkarak canını kurtaran işyeri sahiplerinden Sinan Öztürk'ün, hafif şekilde yaralandığı ve dumandan etkilendiği görüldü. İyi olduğunu belirten Öztürk, sağlık ekipleri ve olay yerindeki vatandaşların ısrarları sonucunda ambulansa binerek hastaneye gitmeyi kabul etti.

"Gözyaşlarına hakim olamadı"

Sinan Öztürk'ün ağabeyi Uğur Öztürk, işyerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süre işyerine bakan Uğur Öztürk, esnaflar ve vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışıldı. 2 kardeşin sabah 06.00'a kadar işyerinde çalıştığı, Uğur Öztürk'ün eve gittiği Sinan Öztürk'ün ise işyerinde kaldığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.