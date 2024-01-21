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Oto lastik dükkanında yangın paniği - Son Dakika
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Oto lastik dükkanında yangın paniği

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir oto lastik dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oto lastik dükkanında yangın paniği
21.01.2024 - 23:10,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto lastik dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan oto lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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