Otobanda tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Otobanda tehlikeli yolculuk kamerada

Tekirdağ-İstanbul otobanında yabancı plakalı bir otobüs sürücüsü, kırık ve çatlak camlı otobüsüyle seyir halinde görüntülendi. Otobüs şoförü, kendisini uyaran araç sürücülerine aldırış etmeyerek ilerlemeye devam etti. Olay, Tekirdağ-İstanbul otobanında meydana geldi ve vatandaş kamerasıyla kaydedildi.

15.07.2024 23:08
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Otobanda tehlikeli yolculuk kamerada

Çatlamış camlı otobüsüyle otobanda kimseye aldırış etmeden ilerledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ- İstanbul otobanında yabancı plakalı bir otobüs sürücüsü, kırık ve çatlak camlı otobüsüyle seyir halinde görüntülendi. Kendisini uyaran araç sürücülerine aldırış etmeyen otobüs şoförü, ilerlemeye devam etti.

Olay, Tekirdağ-İstanbul otobanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ön camları tamamen kırık ve çatlak olan BH 8717 PP plakalı lüks otobüs otobanda ilerlemeye devam etti. Önünde ilerleyen eskortlar yardımıyla ilerleyen ve kendisini uyaran sürücülere aldırış etmeyen otobüs şoförü, yoluna devam etti. Şoför camının tamamen çatlak olduğu otobüsten aynalar yardımıyla yoluna devam eden sürücü, seyir halinde defalarca uyarıldı. O anlar vatandaş kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Tekirdağ, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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