Antalya'da adliyeden çıkan 57 yaşındaki adam bankta ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da adliyeden çıkan 57 yaşındaki adam bankta ölü bulundu

03.06.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Adliyesi önündeki otobüs durağı bankında 57 yaşındaki Sadık Parlak, adliyedeki işlemlerinin ardından uzandığı bankta hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri müdahale etti ancak Parlak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Antalya'da 57 yaşındaki adam otobüs durağı yakınındaki bank üzerinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden adamın sabah saatlerinde adliyedeki işlemlerinin ardından durağa geldiği öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya Adliyesi önündeki bankta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağındaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu yakın noktadaki polis merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sadık Parlak'ın (57) nabzının atmadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Parlak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Parlak'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adliyeden çıkıp durağa gelmiş

Öte yandan, Sadık Parlak'ın sabah saatlerinde Antalya Adliyesi'ne bir dosyası için geldiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise durağa gelerek bir süre bankta uzandığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Otopsi, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da adliyeden çıkan 57 yaşındaki adam bankta ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Beyoğlu’nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı Beyoğlu'nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı
Günler sonra ortaya çıktı Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
Küçükçekmece’de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü Küçükçekmece'de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti

14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
14:31
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:46
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto Konuşmasını tamamlayamadı
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 15:10:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya'da adliyeden çıkan 57 yaşındaki adam bankta ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.