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Otobüs kazasında yaralıların sayısı 38'e yükseldi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında yaralı sayısı 38'e çıkarken, olayda ölen kişinin ise 35 yaşındaki otobüs muavini olduğu belirtildi.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop'tan Antalya'ya gittiği belirtilen Ş.B. idaresindeki yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.B.Y'nin kullandığı 03 AGM 671 plakalı yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüsünün muavini N.K. hayatını kaybetti, araçtaki 38 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan incelemenin ardından muavinin cenazesi, morga götürüldü.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.