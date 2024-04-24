Otobüs Şoförü Husumetlisinin Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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Otobüs Şoförü Husumetlisinin Saldırısına Uğradı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otobüs şoförü, cadde ortasında husumetli olduğu şahsın saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüs şoförünün burnunun kırıldığı ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırganın sakinleştirildiği görülüyor. Saldırgan polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

24.04.2024 15:43
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Otobüs şoförünün, cadde ortasında husumetlisinin saldırısına uğradığı anlar kamerada

Burnu kırılan şoför hastaneye kaldırıldı, saldıran şahıs güçlükle sakinleştirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otobüs şoförünün, cadde ortasında husumetli olduğu şahsın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Burnunun kırıldığı öğrenilen şahıs hastaneye kaldırılırken, saldıran şahıs ise çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay, Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki bir büfenin önünde meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü, yolda husumetli olduğu şahıs ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Şahsın saldırdığı otobüs şoförünü burnu kırıldı. Çevredeki vatandaşların araya girerek güçlükle sakinleştirdiği şahıs, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince karakola götürüldü.

Olay anı kamerada

Burnu kırılan otobüs şoförünün hastaneye kaldırıldığı olay, güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, büfeden içecek aldıktan sonra yolun karşısına geçen otobüs şoförüne peşinden giden ve şahsın saldırdığı, çevredeki vatandaşların araya girerek olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Otobüs şoförünün kanlar içerisinde kaldığı ve bölgeye gelen polis ekiplerince saldırganın üzerinde yapılan aramanın ardından karakola götürüldüğü anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

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