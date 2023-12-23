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Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti: Korku dolu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti: Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsü şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şoför, elindeki bıçakla yolcuya saldırmaya çalışırken diğer yolcular araya girerek durumu sakinleştirdi. Olay, vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti: Korku dolu anlar kameraya yansıdı
23.12.2023 - 20:52,
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-Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti: Korku dolu anlar kameraya yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsü şoförü kavga ettiği yolcuya bıçak çekti. Korku dolu anlar anbean vatandaş kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 501 nolu hatta çalışan özel halk otobüsü sürücüsü ile yolcu arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Otobüsün dışına taşan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ikilinin arasına girmeye çalışırken, söz düellosuna tutuşan yolcu ile şoför zaman zaman ağza alınmayacak küfürler etti. Bir anda otobüse binen sürücü aldığı bıçakla tekrardan dışarıya çıktı. Sinirlerine hakim olamayan ve elindeki bıçakla koşarak yolcuya saldırmaya çalışan şoförü, diğer yolcular sakinleştirdi. Yolcular şoföre 'yapma, arabana bin' şeklinde telkinde bulundu.

O anlar kamerada

Öte yandan şoför ve yolcu arasındaki kavga vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şoförün otobüsten aldığı bıçakla yolcuya saldırmaya çalıştığı ve vatandaşların araya girdiği anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, kavga, Ulaşım, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti: Korku dolu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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