Otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada ölenlerin isimleri belli oldu
ZONGULDAK - Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyonun yolcu otobüsü ile çarpıştığı kazada hayatını kaybeden şoförlerin isimleri belli oldu.
Zonguldak - Karabük karayolu Hatipler köyü mevkiinde Bilal Aşık idaresindeki sevk ve idaresindeki 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyonu ile Gökçebey istikametine seyir halindeyken Yenice istikametine seyir halindeki Cevdet Çağlayan idaresindeki 61 S 0870 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan Kadir E. (30), Berkay Ş. (22), Yağmur Y. (22), Zehra Ecem U. (26), Celal Ö. (43), Eren Yağız Ö. (11), Egemen Oğuz Ö. (8), Beyzanur B. (23), Yağmur Y. (22), Pakize D. (47), Devlet Kaan Y. (12), Mine Y. (51), Muhammet Nuri Ö. (29), Ayla A. (49), Ceren Şadan Ö. (43), Seçgül Ö. (50), Cemal M. (25), Reyhan P. (40), Mustafa C. (59), Fatma A. (47), Sdeen M.Y.A. (17), Nrdeen M.Y.A. (22), Emine G. (18), Nurdaniye S.'nin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
Sürücülerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken trafik çift yönlü olarak kontrollü olarak sağlanıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Açıklandı - Son Dakika
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