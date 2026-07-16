Otobüste İkram Kavgası: Doktor Yaralandı - Son Dakika
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Otobüste İkram Kavgası: Doktor Yaralandı

Otobüste İkram Kavgası: Doktor Yaralandı
16.07.2026 16:49
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Antalya'dan Denizli'ye giden otobüste muavin, su isteyen doktora saldırdı; doktor hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ (İHA) – Antalya'dan Denizli'ye gelen Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünde yaşanan ikram kavgasında, muavinin kendisinden su isteyen doktor yolcuyu yumruk atarak yaraladığı belirtildi.

Olay, önceki akşam saat 20.30'da Antalya'dan Denizli'ye gelmek üzere yola çıkan Pamukkale Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya'daki özel bir hastanede görev yapan doktor A.B.A., memleketi Denizli'ye gelmek için firmadan bilet aldı. Doktor yolcu, hareketten kısa bir süre sonra yapılan ikram servisinden, o esnada telefonla önemli bir konuşma gerçekleştirdiği için yararlanamadı.

Doktor A.B.A., otobüs Burdur'a bağlı Çavdır ilçesine yaklaştığında muavinden kendisine su getirmesini talep etti. İkram servisinin bittiğini belirten muavin, doktorun "İki bisküvi, bir su için yalvaracak mıyız" demesi üzerine başlayan tartışmanın ardından yolcuya saldırdı. Yaşanan arbede sırasında yüzüne iki yumruk darbesi olan A.B.A.'nın şikayeti üzerine, polis ekipleri otobüsü kontrol noktasında durdurdu.

Kavgaya karışan muavin gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan doktor, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzünde morluk ve diş dolgusunda kırık oluşan doktor, tedavisinin ardından Pamukkale Turizm ver muavinden şikayetçi oldu.

Yaşanan olay nedeniyle sefer yaklaşık 1,5 saat gecikmeli olarak tamamlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste İkram Kavgası: Doktor Yaralandı - Son Dakika

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