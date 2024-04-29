Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su birikintisine girdikten sonra kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Feci kazada 5 kişi ağır yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

29.04.2024 23:53  Güncelleme: 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su birikintisine girdikten sonra kontrolden çıktığı iddia edilen otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Feci kazada 5 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, 41 AHP 408 plakalı Peugeot marka otomobiliyle Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar otomobilin yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ağaçlık alanı aşarak kaza alanına ulaştı. Araçta bulunan sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram G., Emir A. ve Yunus E.S. sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri yapılan ve durumları ağır olduğu öğrenilen 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araç hurdaya döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 00:54:14. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement