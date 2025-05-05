Otomobil Bekçiye Çarptı, Şantiyeye Uçtu - Son Dakika
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Otomobil Bekçiye Çarptı, Şantiyeye Uçtu

Otomobil Bekçiye Çarptı, Şantiyeye Uçtu

Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil, bekçiyi şantiyeye fırlattı. İki kişi yaralı.

05.05.2025 12:19
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İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil inşaat bekçisine çarpıp, bekçiyle beraber şantiye alanına uçtu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

kaza, gece saatlerinde Arnavutköy İlçesi Haraççı Mahallesi'nde gerçekleşti. Süleyman Batur yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan şantiye alanı girişindeki bekçiye çarptı. Çarpışma sonrasında bekçi ve otomobil şantiye alanına uçtu. Şantiye bekçisi olan Muhammet Kılıçkara ve otomobil sürücüsü Süleyman Batur yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bekçiyle beraber şantiyeye uçtu

Şantiyede bekçi olarak görevli olan Muhammet Kılıçkara isimli vatandaşın kaza anında bekçi kulübesinin yanında çay içtiği, otomobilin bekçiye çarptıktan sonra bekçinin de otomobille birlikte şantiye alanına uçtuğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil Bekçiye Çarptı, Şantiyeye Uçtu - Son Dakika

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