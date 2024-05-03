Otomobil, belediye otobüsüne arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil, belediye otobüsüne arkadan çarptı: 4 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

03.05.2024 19:43  Güncelleme: 19:54
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Otomobil, belediye otobüsüne arkadan çarptı: 4 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İ.Y. idaresindeki 38 HY 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu F.B. idaresindeki kavşakta bulunan 38 LV 078 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Otobüse çarpan otomobilde bulunan sürücü İ.Y. ile birlikte Ş.Y., H.Y. ve M.A. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil, belediye otobüsüne arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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