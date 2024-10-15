Otomobil Bisikletli Çocuğa Çarptı

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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

DÜZCE - Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Koçyazı Mahallesi 2227. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan ve İ.G. idaresindeki 81 GS 088 plakalı otomobil, sokak üzerinde markete gittiği öğrenilen H.O.'ya çarptı. Çarpışmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile araç altından çıkarılan çocuk, ihbar üzerine bölgeye çağırılan ambulanslar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.