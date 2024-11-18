Otomobil Çarpan Kağıt Toplayıcı Hayatını Kaybetti

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Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcı hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcı adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.35 sıralarında Yenişehir Mahallesi Larende alt geçidi buğday pazarı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplama arabasıyla evine gitmekte olan 62 yaşındaki Cengiz Karadağ'a alt geçit çıkışında H.M.Y. yönetimindeki 70 ET 799 plakalı otomobil çarptı. Kazada Cengiz Karadağ, ağır yaralanırken, kağıt toplama arabası parçalandı. Otomobil sürücüsü H.M.Y. ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Karadağ, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra aracı ile olay yerinden uzaklaşan H.M.Y., polis ekipleri tarafından Göztepe köy yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.