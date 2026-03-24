Otomobil demir bariyere ok gibi saplandı: Karı koca ölümden döndü - Son Dakika
Otomobil demir bariyere ok gibi saplandı: Karı koca ölümden döndü

Otomobil demir bariyere ok gibi saplandı: Karı koca ölümden döndü
24.03.2026 12:27
Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyere ok gibi saplandı.

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyere ok gibi saplandı. Kazada karı koca ölümden döndü.

Kaza, sabah saat 10.20 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus E. (26) yönetimindeki 06 AN 5504 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyere ok gibi saplandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yunus E. ile eşi Remziye E. (23) yaralandı. Yaralı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın LPG'li olması nedeniyle ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Daha sonra itfaiye araca saplanan demir bariyeri kesti. Saplandığı yerden kurtarılan otomobil incelemelerin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Karaman, Ulaşım, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil demir bariyere ok gibi saplandı: Karı koca ölümden döndü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Otomobil demir bariyere ok gibi saplandı: Karı koca ölümden döndü - Son Dakika
