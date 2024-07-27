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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaklaşık 30 metre savrularak yaralandı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S'nin kullandığı 35 BJT 973 plakalı motosiklet ile Ş.A. yönetimindeki 70 DV 041 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 30 metre savruldu. Savrulan motosikletin sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü H.S. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.