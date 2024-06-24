Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü taklalar attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü taklalar attı: 2 yaralı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusu havada takla atarak yere düştü. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 14:43
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Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü taklalar attı: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışan motosiklet ile otomobilin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ve yolcusu havada takla atarak yere düştü.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet F.'nin kullandığı 20 AKJ 650 plakalı otomobil düz yolda ilerlediği esnada bir anda şerit değiştirerek sokağa dönmek istedi. Bu sırada karşı şeritten gelen Celal Ç.'nin kullandığı 34 ACL 658 plakalı motosiklet dönüş alan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve yolcusu Perihan Y., metrelerce havaya uçarak yere çakıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü taklalar attı: 2 yaralı - Son Dakika

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