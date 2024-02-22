Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada - Son Dakika
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Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Karaman'da dönüş yapmakta olan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.02.2024 23:36  Güncelleme: 23:38
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Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

KARAMAN - Karaman'da dönüş yapmakta olan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. yönetimindeki 70 ABH 958 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan M.A.Ş. idaresindeki 35 AZ 5403 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsünün hemen yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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