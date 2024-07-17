Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Geniş Video İzle

Adıyaman'da meydana gelen feci kazada, tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, hurda yığınına dönen otomobilden güçlükle çıkarıldılar. Yaralılar ve cenaze için olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.07.2024 02:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Yaralılar, hurda yığınına dönen otomobilden güçlükle çıkarıldılar

ADIYAMAN - Adıyaman'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 06 BTK 480 plakalı otomobil ile Z.T., idaresindeki 02 FY 450 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen feci kazada otomobilde bulunan 34 yaşındaki Gökhan Kaya, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken Ümit Tezcan, Uğur Bayrak ve Hüseyin Asmakaya yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar ve cenaze için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda otomobilden çıkarılabilen yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç içerisinde hayatını kaybeden Gökhan Kaya'nın cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken otomobilde bulunan kişilerin bir GSM operatör firmasına bağlı çalıştıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Jandarma, Adıyaman, İtfaiye, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:56 Açık açık taş koyuyorlar Suriye ile normalleşme adımı ABD’yi rahatsız etti Açık açık taş koyuyorlar! Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti
23:39 TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi
23:23 Trump’ın kogresinde hareketli anlar Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü Trump'ın kogresinde hareketli anlar! Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü
23:09 Trump’a suikast girişiminde ’’İran’’ iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti Trump'a suikast girişiminde ''İran'' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
23:06 Batshuayi detayı çok konuşulur Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay Oğuz Aydın göndermesi Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi
22:41 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında 2 tutuklama Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında 2 tutuklama
22:38 Ölümden dönen Trump, coşkulu kalabalık karşısında gözyaşlarını zor tuttu Ölümden dönen Trump, coşkulu kalabalık karşısında gözyaşlarını zor tuttu
21:54 Galatasaray, Mathias Ross’u Sparta Prag’a kiraladı Galatasaray, Mathias Ross'u Sparta Prag'a kiraladı
21:32 Bangkok’ta lüks oteldeki odadan 6 kişinin cesedi çıktı Bangkok'ta lüks oteldeki odadan 6 kişinin cesedi çıktı
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı ’’Suriye’’ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı ''Suriye'' mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 03:27:08. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement