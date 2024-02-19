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Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı

BOLU - Bolu'da tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Kasaplar köyü mevkiinde bulunan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'ndan D-100 kara yoluna seyreden Revazi S. idaresindeki RA-100-GI plakalı DAF marka tır ile Ahmet Baysal Bulvarı'ndan kavşağa girmekte olan Adem S. yönetimindeki 34 DR 2054 plakalı Tata marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazanın olduğu bölgede polis ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Emniyet şeridinden ana yola bağlanmak üzere yola çıktığını ifade eden otomobil sürücüsü Adem S., "Ben kavşağa gelirken yavaşladım. Tır sürücüsü çok hızlıydı" dedi.