Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde araç taşıyıcı tırdan indirildiği sırada kontrolden çıktığı öne sürülen sıfır kilometre otomobil, park halindeki bir araca çarptı. Olayda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir mahallede araç taşıyıcı tırdan otomobil indirildiği sırada, iddiaya göre araç kontrolden çıkarak yola savruldu. Hareketini sürdüren otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.

Olay sırasında sokakta yaya veya çocukların bulunmaması olası bir faciayı önledi. Çevrede bulunan vatandaşlar, araç indirme işlemi sırasında yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmadığını ve yolun trafiğe kapatılmadığını iddia etti.

Mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için araç indirme ve yükleme işlemlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirterek, yetkililerden konuyla ilgili inceleme yapılmasını istedi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK