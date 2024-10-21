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Otomobil şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir- Antalya karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Emin Arıtaşı yönetimindeki 42 AAF 061 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken Üstünler Gençlik Kampı mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Şarampole takla atarak devrilen otomobilden dışarıya fırlayan sürücü Arıtaşı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.