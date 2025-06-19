Otomobil Sulama Kanalına Düştü

Sulama kanalı düşen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobiliyle sulama kanalına düşen sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gürdoğan Mahallesi'nde Elif K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ters dönen otomobilin içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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