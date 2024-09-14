Otomobil sürücüsü tutuklandı, genç hayatını kaybetti

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Ani manevrası 19 yaşındaki genci hayattan koparan otomobil sürücüsü tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde akaryakıt istasyonuna girmek için ani manevra yaptığı esnada 19 yaşındaki motosikletli genci hayattan kopartan otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arifiye Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Terminal yönünde seyir halinde olan yabancı plakalı Audi marka otomobil sürücüsü Cafer S. yolun solunda bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptı. Bu esnada karşı şeritten gelen Mikail Güray Esentürk kontrolündeki 54 HA 904 plakalı motosiklet otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan genç, kaldırıldığı Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Talihsiz genç son yolculuğuna uğurlandı: Sürücü tutuklandı

Bir markette çalıştığı öğrenilen talihsiz genç, bugün Ferizli Sinanoğlu Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ani manevrası neticesinde kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Cafer S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, 19 yaşındaki genç motosikletliyi hayattan kopartan kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, akaryakıt istasyonuna ani manevra yapan otomobile, motosikletin çarptığı ve sürücünün savrularak yerde hareketsiz kaldığı anlar yer almıştı.