Otomobil sürücüsüne 10 yıl 6 ay hapis cezası

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TEM Otoyolu'nda tıra arkadan çarparak 2 arkadaşının ölümüne neden olan otomobil sürücüsü "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Kaza, 4 Mart'ta TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Orkun U. (32) idaresindeki SIG X 8181 Almanya plakalı BMW marka otomobil, aynı yönde giden Muhammed A. (44) hakimiyetindeki 15 ACS 136 plakalı DAF marka tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar 30 metre sürüklenirken, BMW marka otomobilin tavanı koptu. Otomobilde bulunan yolcular Serdar Küçük (30) ve Salih Çil (29) araç içinde sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar hayatlarını kaybederken, sürücü Orkun U. ise hastaneye kaldırıldı. Orkun U., hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 yıl 6 ay hapis

Kazaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmada tutuklu sanık Orkun U. ve taraf avukatları hazır bulundu. Maktul Çil'in aile avukatı Burak Yardımoğlu, sanığın makas atarak ilerlediğini, eyleminin bilinçli taksir olduğunu, bu suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık, ölen kişilerin arkadaşları olduğunu ve üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanığa; "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanığın ilk celsedeki savunması

Orkun U., "Araçta bulunan 2 arkadaşımla beraber alkollüydük. Çarptığım tırı görmedim. Makas atarak kesinlikle gitmedim. Frene basmamak gibi bir durum olmamıştır. Sağa çekmek istedim ancak tırı görüp vurmam bir oldu. Aracın içinde ben de ölebilirdim" dedi. - KOCAELİ