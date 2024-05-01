Otomobile bomba düzeneği kuran şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Otomobile bomba düzeneği kuran şahıs tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına torpille bomba düzeneği kuran Serdar E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin halkı paniğe sevk etme ve terör suçlamalarıyla birlikte 6 ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi.

01.05.2024 20:16
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Otomobile bomba düzeneği kuran şahıs tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına torpille bomba düzeneği kuran Serdar E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Batuhan Y., aracını yağ kaçağı olduğu gerekçesiyle sanayi sitesine götürdüğünde hayatının şokunu yaşadı. Ustanın lifte kaldırarak inceleme yaptığı aracın altında torpil ile üzerine yağ dökülerek patlaması hedeflenen bir bomba düzeneği olduğu görüldü.

Ekiplerce bomba düzeneğinin imha edilmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada Batuhan Y.'nin kız arkadaşı Rabia S.'nin erkek arkadaşı Serdar E.'den şüphelenilince 24 yaşındaki genç gözaltına alındı. Üst aramasında eski kız arkadaşı Rabia S.'nin evinin ait kroki çıkan Serdar E., sevk edildiği Karadeniz Ereğli Adliyesi'nde kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serdar E. hakkında halkı paniğe sevk etme ve terör suçlamaları başta olmak üzere 6 ayrı suçlamanın bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobile bomba düzeneği kuran şahıs tutuklandı - Son Dakika

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