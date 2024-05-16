Otomobile çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişinin yola savrulduğu anlar kamerada - Son Dakika
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Otomobile çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişinin yola savrulduğu anlar kamerada

Otomobile çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişinin yola savrulduğu anlar kamerada

Karaman'da geri manevra yapan otomobile çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişi yola savrularak yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı. Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Şamkapı Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 70 HE 171 plakalı Toyota marka otomobil, sokak içerisinde karşısından gelen başka bir otomobile yol vermek için geri manevra yapmaya başladı. O sırada sokağa giriş yapan A.B'nin kullandığı elektrikli bisiklet otomobili fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan E.Y. yola savrularak yaralanmaları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ve yolcu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan cadde araçların yoldan kaldırılması sonrasında yeniden ulaşıma açıldı. Kaza anını anlatan otomobilin sürücüsü B.A., 'Ters yönden gelen bir bayan sürücü vardı. Yol vermek için hafif geri geldim. O esnada elektrikli bisikletin çarpmasıyla yola savrulması bir oldu' diye konuştu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

16.05.2024 21:31
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Otomobile çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişinin yola savrulduğu anlar kamerada

KARAMAN - Karaman'da geri manevra yapan otomobile çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişi yola savrularak yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Şamkapı Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 70 HE 171 plakalı Toyota marka otomobil, sokak içerisinde karşısından gelen başka bir otomobile yol vermek için geri manevra yapmaya başladı. O sırada sokağa giriş yapan A.B'nin kullandığı elektrikli bisiklet otomobili fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan E.Y. yola savrularak yaralanmaları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ve yolcu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan cadde araçların yoldan kaldırılması sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.

Ters yönden gelen otomobile yol vermek istemiştim

Kaza anını anlatan otomobilin sürücüsü B.A., "Ters yönden gelen bir bayan sürücü vardı. Yol vermek için hafif geri geldim. O esnada elektrikli bisikletin çarpmasıyla yola savrulması bir oldu" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tahsin Ünal, Karaman, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobile çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişinin yola savrulduğu anlar kamerada - Son Dakika

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