Reyhanlı’da motosiklet otomobile saplandı: 2 yaralı

Hatay'ın Reyhan ilçesinde seyir halindeki otomobile ok gibi saplanan motosikletteki 2 kişinin havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Seyir halindeki otomobille, motosiklet çarpıştı. Otomobile ok gibi saplanan motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan 2 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Motosikletin otomobile ok gibi saplanırken motosikletteki 2 kişinin havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin havaya savrulduğu anlar kaydedildi. - HATAY