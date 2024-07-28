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Otomobilin altında sıkışıp kalan kurye itfaiye ekiplerince çıkarıldı

AKSARAY - Aksaray'da yabancı plakalı otomobilin motosiklete çarpması sonucu araç altında sıkışıp kalan kurye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi 2669 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki yabancı plakalı AUDİ marka otomobil, A.K. yönetimindeki 68 ACV 793 plakalı kurye motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motordan düşerek aracın altında kaldı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç altında sıkışıp kalan kuryeye ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç altında sıkışan kuryeyi kısa sürede kurtardı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken müdahalenin ardından yaralı kurye ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kuryenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.