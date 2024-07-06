Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Samsun'da SUV tipi bir otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan çocuğun sürücü tarafından terk edildiği ve daha sonra yakalandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.07.2024 15:17
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Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da SUV tipi otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak K.'nin kullandığı 35 SH 656 plakalı SUV tipi otomobil, seyir halindeyken cadde üzerindeki 2 yaşındaki Bekirhan B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ağır yaralanırken, sürücü ise yoluna devam etti. Yaralı çocuk kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma neticesinde, kaçan sürücüyü yakaladı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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