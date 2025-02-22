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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, 15 Temmuz Mahallesi Vakkas Kumral İlkokulu yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ferhat Ali Z'ye (10) çarptı. Meydana gelen kazada yaya Ferhat Ali Z., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN