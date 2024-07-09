Otomobilin çarptığı genç, 87 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı genç, 87 günlük yaşam savaşını kaybetti

Otomobilin çarptığı genç, 87 günlük yaşam savaşını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı 25 yaşındaki Furkan Yalım, 87 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü ise yeniden gözaltına alındı.

09.07.2024 22:27
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Otomobilin çarptığı genç, 87 günlük yaşam savaşını kaybetti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı 25 yaşındaki Furkan Yalım, 87 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 13 Nisan'da Sırkıntı Caddesi'nde meydana geldi. 01 ACB 733 plakalı otomobiliyle yolda ilerleyen İlyas K., aniden önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırımda yürüyen Furkan Yalım'a çarptı.

Kazadan sonra kaçtı

Kazadan sonra İlyas K. olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yalım, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Yalım, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazadan sonra kaçan sürücü İlyas K.'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen İlyas K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

87 günlük yaşam savaşını kaybetti

Furkan Yalım, tedavi gördüğü hastanede bugün yapılan müdahalelere rağmen akşam saatlerinde kurtarılamayarak 87 günlük yaşam savaşını kaybetti. Sürücü ise yeniden gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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