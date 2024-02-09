Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta hafif ticari otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti. Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. S.B. idaresindeki araç, diğer otomobillere makas atarak seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek Ammar Kenco'ya çarptı. Kenco, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

09.02.2024 20:22
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hafif ticari otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, S.B. idaresindeki 46 NN 560 Volkswagen marka araç, trafikte diğer otomobillere makas atarak seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Ammar Kenco'ya çarptı. Kenco, yaklaşık 30 metre boyunca sürüklenirken kazayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ammar Kenco'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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