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Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü kaçtı polis kovaladı, o anlar kamerada

Kazanın hemen ardından dumanlar çıkan otomobilden indiğiyle kaçmaya başlaması bir oldu

ISPARTA - Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası hurdaya dönen otomobillerden birinden inen sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı. Dumanların çıktığı otomobilden inen sürücü, hızla olay yerinden uzaklaşırken tesadüfen olay yerinden geçen polis arkasından koşup yakaladı. Kaza anı ve sürücünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 1710 Sokak'taki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö idaresinde olan 32 GD 003 plakalı otomobil ile U.Y idaresindeki 32 HC 975 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerden biri önce çöp konteynerine ardından da bir iş yerinin kapısına çarptı. O anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birinin önce çöp konteynerine ardından iş yerinin kapısına zarar verdiği anlar yer aldı. Devriye gezen polis ekiplerinin olay yerine yöneldiğini gören otomobil sürücüsünün kaçtığı ve polislerin peşine koştuğu anlar yansıdı. Kaza sonrası diğer otomobil sürücü ve yanında bulunduğu bir yolcunun da birbirlerine sarıldığı görüldü.

Öte yandan, kazanın ardından kaçan sürücü U.Y'nin yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.